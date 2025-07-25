Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerine yönelik faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle hem bireysel hem de kurumsal kart kullanıcıları için faiz oranları düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları hesaplanırken dikkate alınan aylık referans orana dönem borcu yirmi beş bin Türk lirası ile yüz elli bin Türk lirası arasında olan kredi kartları için daha önce 114 baz puan eklenirken yeni düzenlemeyle bu 89 baz puana indirildi. Dönem borcu yüz elli bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise söz konusu rakam 164 baz puandan 139 baz puana indirildi.

Türk lirası cinsinden kurumsal kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 164 baz puan yerine 139 baz puan eklenerek belirlenecek.

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan Türk lirası cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 189 baz puan yerine 164 baz puan eklenerek hesaplanacak.

BİREYSEL KREDİ KARTLARI İÇİN YENİ FAİZ ORANLARI

Dönem borcu 25 bin TL – 150 bin TL arasında olanlar için uygulanan ek faiz oranı : 114 baz puandan 89 baz puana indirildi.

Dönem borcu 150 bin TL üzeri olanlar için: 164 baz puandan 139 baz puana düşürüldü.



KURUMSAL KARTLARA YENİ DÜZENLEME

Kurumsal kredi kartlarında (nakit çekim hariç) : Aylık azami akdi faiz oranı , referans orana 139 baz puan eklenerek hesaplanacak (önceki oran 164 baz puandı). AJet indirimli bilet satışları başlattı İçeriği Görüntüle



NAKİT ÇEKİM VE KULLANIM FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Nakit çekim ve kullanım işlemleri için : Aylık azami akdi faiz oranı , referans orana 164 baz puan eklenerek belirlenecek (önceki oran 189 baz puandı).



Faiz indirimi, kredi kartı kullanıcıları açısından maliyetleri düşürerek ödeme kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.