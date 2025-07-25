Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i Dolmabahçe’de konuk etti. Mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetti. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-2 mağlup ayrılarak Avrupa serüvenine kötü bir başlangıç yaptı.
İLK YARI: ERKEN GOLLERLE ŞOK
Maça hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, 7. dakikada Santana ve 28. dakikada Eguinaldo ile skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş, 40. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Tammy Abraham’ın gole çevirmesiyle farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI: FARK AÇILDI, TEPKİ GELDİ
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dakikada Milot Rashica ve Orkun Kökçü oyundan alınırken, yerlerine Kartal Kayra ve Ernest Muçi dahil oldu. Rashica, oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıklandı. 67. dakikada Kevin ile fark yeniden ikiye çıktı. 87. dakikada Joao Mario’nun golüyle Beşiktaş umutlandı ancak 90+5’te Kevin skoru belirledi: 4-2.
TRANSFERLER İLK KEZ RESMİ MAÇTA
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’ye ilk 11’de görev verdi. Abraham, penaltıdan attığı golle Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.
DEMİR EGE 423 GÜN SONRA SAHADA
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra siyah-beyazlı formayla resmi bir maçta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonu Portekiz temsilcisi Rio Ave’de kiralık geçiren genç orta saha, son olarak 26 Mayıs 2024’te Kasımpaşa karşısında forma giymişti.
MAÇIN KADROLARI
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham.
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matvienko, Marlon, Ocheretko, Sudakov, Alisson, Kevin, Eguinaldo.
Beşiktaş, 4-2’lik mağlubiyetin ardından tur şansını rövanş maçına bırakırken, takımın performansı tribünlerden zaman zaman alkış, zaman zaman da protesto ile karşılandı.