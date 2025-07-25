dakikada Milot Rashica ve Orkun Kökçü oyundan alınırken, yerlerine Kartal Kayra ve Ernest Muçi dahil oldu. Rashica, oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıklandı. 67. dakikada Kevin ile fark yeniden ikiye çıktı. 87. dakikada Joao Mario’nun golüyle Beşiktaş umutlandı ancak 90+5’te Kevin skoru belirledi: 4-2.