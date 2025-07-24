Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme, Özel’in Meclis’teki makamında baş başa başladı. Özel, Kalın’ı kapıda karşıladı.

Yaklaşık 30 dakika süren baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçildi. Bu bölümde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve Grup Başkanvekili Murat Emir de yer aldı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SUNUMU

Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına dair sürece ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Heyetler arası toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KOMİSYON YORUMU

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Meclis’te kurulması planlanan komisyona CHP’nin üye verip vermeyeceği sorusuna ilişkin, "Süreç devam ediyor, biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik, onu detaylı olarak Sayın Meclis Başkanı ile de paylaştık" dedi.

Komisyonun kuruluş süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Adımları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sayın Başkan'ın çalışmaları sonucunda bu çalışmanın nereye ereceğini hep birlikte duyacağız, duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Komisyonun kurulacağı tarihe ilişkin soruya ise, "Şimdilik bildiğim bir tarih yok" şeklinde cevap verdi.