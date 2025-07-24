Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine yayılan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri için Çankaya Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Muharrem Can (42), İlker Onarıcı (54), Tekin Enes Sarıyıldız (24), Bayram Eren Arslan (25) ve Alperen Özcan (22)'ın cenazeleri, kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

TÖRENDE DEVLET PROTOKOLÜ HAZIR BULUNDU

Cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ikindi namazına müteakip cenaze namazını kıldırdı. Şehitlerin tabutları başında polisler nöbet tuttu. Taziyeleri şehitlerin aileleri ve yakınları kabul etti.

Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasi isim, milletvekili, STK temsilcisi, AKUT gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Cenaze namazının ardından:

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Bayram Eren Arslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığı’na,

İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları Karşıyaka Mezarlığı’na,

Muharrem Can’ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya’ya gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında şehit olan işçiler ve AKUT gönüllülerinin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllülerine rahmet diledi.

Üç orman işçisi için ayrı cenaze törenlerinin ise yarın yapılacağı bildirildi.