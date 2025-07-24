Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43'e çekti. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi. Para Politikası Kurulu açıklamasında, adımların ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceği belirtildi.

"KREDİ GENİŞLEMESİ KOBİ’LERİ DESTEKLEMELİ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, faiz indiriminin iş dünyasının beklentisiyle uyumlu olduğunu kaydederek, "Derinden hissettiğimiz yüksek faizin yıpratıcı etkilerini geride bırakacağımıza inanıyoruz" dedi. Avdagiç, faiz indiriminin kredi genişlemesiyle desteklenerek KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yaratacak tedbirlerle tamamlanması gerektiğini belirtti.

"YÜKSEK FAİZ EKONOMİYİ DURDURUYOR"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, faiz indiriminin umut verici olduğunu ifade etti. "Yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor" diyen Baran, krediye erişimde yaşanan zorlukların sermayeleri daraltarak yatırım planlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Baran, bankaların KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırması gerektiğini de ekledi.

TİM BAŞKANI: "İNDİRİM OLUMLU AMA YETERSİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 300 baz puanlık indirimi yetersiz ancak olumlu olarak değerlendirdi. Gültepe, "Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetlerinin rahatlatılması için faiz indiriminin çok daha hızlı ve yüksek oranlarda yapılması gerekiyor" dedi. Ayrıca reeskont kredi limitinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

"EN BÜYÜK İHTİYAÇ: UYGUN MALİYETLİ FİNANSMAN"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, faiz indiriminin sahadaki kredi koşullarına da yansıması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "Faiz oranlarının aşağı yönlü revize edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Ancak yalnızca gösterge faizlerin düşmesinin yeterli olmadığını belirterek, ticari kredi erişimi ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"FAİZ İNDİRİMİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Kasapoğlu, üretici firmalar lehine kredi büyüme limitlerinin artırılmasının da kritik olduğunu belirtti. "Finansal kaynakların reel sektöre ulaşamadığı bir zeminde, hiçbir faiz indirimi tek başına çözüm değildir" ifadeleriyle, sadece faiz oranlarının değil, kredi mekanizmasının da bütüncül şekilde ele alınması gerektiğine işaret etti.