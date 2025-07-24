Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekti. Faiz kararı sonrası Borsa İstanbul'da dikkate değer bir yükseliş gözlendi.

Güne 10.633,33 puandan başlayan BIST 100 endeksi, karar öncesi günün ilk yarısını yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puandan tamamladı. Kararın ardından endeks saat 15.00 itibarıyla yüzde 1,25 yükselerek 10.724,73 puana ulaştı.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 3’Ü AŞTI

Bankacılık endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30 yükseldi. Ancak faiz indiriminin ardından endekste artış hız kazandı ve kazançlar yüzde 3'ü aştı. Bir süre sonra bazı kazanımlar geri verilse de saat 15.00 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 2,02 yükselişle 16.212,12 puandan işlem gördü.

DİĞER FAİZ ORANLARINDA DA DÜZENLEME

Merkez Bankası, politika faiziyle birlikte diğer faiz oranlarında da indirime gitti. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49'dan yüzde 46'ya, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e çekildi.