Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın son maçında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşılaştı. Mücadele, Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynandı. Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray sahaya şu 11’le çıktı: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz.
Mücadelenin 16’ncı dakikasında Michel Adopo, İtalyan ekibini öne geçirdi: 0-1. Bu gole sadece 3 dakika sonra Roland Sallai ceza sahası içinden attığı golle karşılık verdi: 1-1.
GALİBİYET GOLLERİ BARIŞ VE ARDA'DAN
Galatasaray, ilk yarının 30’uncu dakikasında Barış Alper Yılmaz, ikinci yarının 58’inci dakikasında ise Arda Ünyay ile bulduğu gollerle skoru 3-1’e getirdi.
Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Avusturya kampını yenilgisiz tamamladı.
TAKIM İSTANBUL’A DÖNÜYOR
Avusturya'daki hazırlık kampını başarıyla tamamlayan Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde İstanbul’a dönecek.