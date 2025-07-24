Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili transfer sürecine dair konuştu. Özbek, oyuncunun kulübe olan ilgisini vurgulayarak, "Osimhen Galatasaray'ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE PLANLI HAREKET

Transfer sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Özbek, "Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim. İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum" dedi.

ANLAŞMA ŞARTLARI NETLEŞTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için 40 milyon euroyu peşin ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitler halinde ödenecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Nijeryalı golcü, 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.