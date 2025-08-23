ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletindeki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, temel ekonomik görünüm ve risk dengesindeki değişimin para politikasının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebileceğini ifade etti.

Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." dedi.

İSTİHDAMDA DENGESİZLİK UYARISI

İş gücü piyasasının genel anlamda dengede göründüğünü söyleyen Powell, arz ve talepteki yavaşlamanın "olağan dışı" bir denge yarattığını belirtti. "Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA VE BELİRSİZLİK

ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığını kaydeden Powell, bu düşüşün büyük oranda tüketici harcamalarındaki azalmadan kaynaklandığını belirtti. Ayrıca göç politikasındaki sıkılaşmanın iş gücü büyümesini yavaşlattığını, tarifelerin ise küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Powell, "Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var." ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA TARİFE ETKİSİ

Enflasyon tarafında yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları artırmaya başladığını vurgulayan Powell, "Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor." dedi. Bu etkilerin zamanla birikmesinin beklendiğini, ancak zamanlama ve miktar açısından yüksek belirsizlik bulunduğunu ifade etti.

Powell, "Fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK"

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada ilerlemediğini yineleyen Powell, kararların yalnızca eldeki verilere ve bu verilerin ekonomik görünüme etkisine göre alınacağını vurguladı.

BORSADA REKOR, ALTINDA SIÇRAMA

Powell’ın konuşmasının ardından ABD bankalarının hisseleri yükselişe geçti. Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Wells Fargo yüzde 0,5 ile 0,8 arasında değer kazandı.

Altının ons fiyatı sabah seansında 3.323 dolardan işlem görürken, konuşma sonrası yüzde 1,11 değer kazanarak 3.361 dolara çıktı. Saat 17.34 itibariyle altının onsu 3.372 dolara ulaştı.

New York borsası da haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,89 artarak 45.631,74 puana, S&P 500 yüzde 1,51 yükselerek 6.466,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 artarak 21.496,54 puana çıktı.