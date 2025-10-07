Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, sıkı para politikalarının sonuçlarının alınmaya devam edildiğini belirtti. Karahan, “Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep şartları dezenflasyonist düzeyde seyrediyor. 2024 yılı haziran ayından bu yana süren dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacağız” dedi.

Fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınan mesafenin önemli olduğunu vurgulayan Karahan, “Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

KÜRESEL EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALLERİ

Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğin bir miktar azaldığını ifade eden Karahan, birçok ülkede büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiğini belirtti. Ancak, eylül itibarıyla küresel büyümenin hâlâ yılbaşına kıyasla zayıf olduğunu aktardı. Dış talep göstergesinin ocak ayı seviyesinin gerisinde olduğunu söyledi.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra üretim artışı ve zayıf talep nedeniyle sınırlı kaldığını ifade etti.

TÜRK LİRASI VE REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Fatih Karahan, Türk lirasına olan güvenin arttığını ve bu durumun rezervlere olumlu yansıdığını belirterek, “Brüt rezervler son dönemde belirgin bir artış göstererek 26 Eylül 2025 tarihinde 183 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 57 milyar dolar düzeyine çıktı” dedi.

Karahan, 22 Mart 2024 ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında brüt rezervlerin 59 milyar dolar arttığını, swap hariç net döviz pozisyonunun ise 122 milyar dolar iyileştiğini kaydetti.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA, HİZMET SEKTÖRÜNDE DİRENÇ

Karahan, tüketici enflasyonunun yüzde 33,3’e gerileyerek 4,6 puanlık düşüş gösterdiğini açıkladı. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın kuraklık gibi arz yönlü unsurlardan kaynaklandığını söyledi. Aylık hizmet enflasyonundaki yükselişte ise okul sezonunun etkisinin öne çıktığını belirtti.

Temel mal enflasyonunun nisan sonrası dönemde kur etkisiyle geçici olarak yükseldiğini, hizmet enflasyonunda ise beş ayda düşüş yaşansa da halen yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ SİNYALİ

Kira enflasyonuna da değinen Karahan, “Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, aylık kira enflasyonunda bir süredir yüzde 4 civarında yatay bir seyre işaret ediyordu. Son iki ayda bu eğilim yerini daha düşük oranlı artışlara bıraktı” dedi.

Ayrıca, “Yıllıklandırılmış yakın dönem eğilim yüzde 54 ile mevcut yıllık kira enflasyonunun yaklaşık 15 puan altında bir seyre işaret ediyor. Perakende Ödeme Sistemi gibi veriler de bu aşağı yönlü görünümü teyit ediyor” açıklamasında bulundu. Ancak deprem ve kentsel dönüşüm gibi faktörlerin kira enflasyonunu yukarı yönlü etkilediğini ekledi.

CARİ AÇIKTA ILIMLI SEYİR

İkinci çeyrekte cari açığın iç talep görünümüyle uyumlu olarak ılımlı seyrettiğini ve millî gelire oranının yüzde 1,3 olduğunu belirten Karahan, “Eylül ayına ilişkin geçici veriler, üçüncü çeyrekte dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor” dedi.

2025 yılında cari açığın, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngördüklerini aktaran Karahan, enerji fiyatları ve küresel ticaret politikalarının cari açık üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ SÜRECEK

Fatih Karahan, politika faizinin temmuz ve eylül aylarında toplam 5,5 puanlık bir artışla yüzde 40,5 düzeyine çıkarıldığını hatırlatarak, “Sıkı para politikası duruşumuz, dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak. Parasal aktarımı makroihtiyati tedbirlerle destekliyoruz. Etkin likidite yönetimi uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.