İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 'Cuma tatili' yaptığı yönündeki iddialar 28 Şubat sevdalılarını yeniden sahneye çıkardı. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen ‘ikna odaları’nın mucidi Nur Serter’in bu iddia üzerinden 'laiklik' yaygarası koparması, vesayet zihniyetinin halâ pusuda beklediğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2025-2026 güz dönemi ders programında cuma günlerine ders konulmadığı iddiası, CHP'li çevreleri ve eski Türkiye özlemindeki bazı isimleri harekete geçirdi. Ancak fakültenin resmi programında, birinci sınıflar için cuma günleri 15.30-17.00 saatleri arasında çevrimiçi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin bulunduğu görülüyor.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere yönelik 'ikna odaları' uygulamasıyla tanınan eski CHP milletvekili Nur Serter de tartışmaya katıldı.

Serter, 12Punto’daki yazısında İstanbul Üniversitesi’ni hedef alarak "Cumhuriyet Devrimlerine savaş mı ilan ediyor? Fakültenin 2026 yılı Güz yarıyılı ders programlarında Cuma gününe ders konulmaması sinsi bir başkaldırının işareti midir?" ifadelerini kullandı.

'Laiklik' üzerinden yaygara koparmaya çalışan Serter şu ifadeleri kullandı;

"Cuma gününe yüklenen dinsel anlamın, laik hukuk devletinde sessizce uygulamaya sokularak gizlice tatil ilan edilmesi, bundan sonra hangi adımların atılacağı konusunda kuşku yaratmaktadır. Olanları görmezden gelmenin ağır faturası ile yüzleştiğimiz, suskunluğun yarattığı kayıplarımızla baş edemediğimiz günlerden geçiyoruz. Türkiye’de laikliğin ve Cumhuriyet kazanımlarının siyaseten sahipsiz bırakılmasının ağırlığı altında eziliyoruz. Bu suskunluk devam ettiğinde bir gün elimizde, avucumuzda kaybedecek hiçbir şeyin kalmayacağını görmemiz gereken bir süreçte yol alıyoruz."

Yazısında 'aydınları göreve' çağıran Serter "Laikliği kemirenlere, amacından saptıranlara , siyasi çıkarları uğruna görmezden gelenlere dur demek, Türk Aydınının görevidir." ifadelerine yer verdi.

28 Şubat’ın 'ikna odaları'nın baş aktörü

Serter, 28 Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi’nde başörtülü öğrencilere yönelik psikolojik baskılarla anılmıştı. O dönem Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Serter, öğrencileri başlarını açmaya zorlayan uygulamaları 'ikna odaları' adı altında yürütmüştü. Başörtüsünü çıkarmayı reddeden öğrenciler ise derslere alınmamıştı.

Yıllar sonra CHP’den milletvekili seçilen Serter, o döneme ilişkin eleştirileri reddederek "Benim sayemde o öğrenciler bilgilenerek başlarını açarak, okudular" sözleriyle gündem olmuştu.

Serter, geçmişte halktan gördüğü tepkiyi de "Sokakta rastladığımız başı örtülü, türbanlı kadınlardan tükürenler, küfür edenler, omuz atanlar oluyordu. Bir dönem Emniyet’in ciddi duyumları oldu. O zaman 5 polis aracıyla üniversiteye gidiyordum. 7.5 yıl korumam oldu" sözleriyle anlatmıştı.