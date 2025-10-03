Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ait enflasyon verilerini 3 Ekim saat 10.00’da açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül ayında aylık %3,23, yıllık ise %33,29 olarak gerçekleşti.

Açıklanan bu veriler doğrultusunda, Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar için uygulanacak zam oranı da netleşti. 12 aylık ortalama TÜFE artışı esas alınarak hesaplanan kira artış oranı %38,36 oldu.

KONUTLARDA KİRA ZAMMI %38,36 İLE SINIRLANDI

Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan önce açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı baz alınarak belirleniyor. Bu oran, mal sahiplerinin uygulayabileceği azami artış oranını oluşturuyor. Bu ay için belirlenen oran %38,36.

Bir önceki ay olan Eylül 2025’te bu oran %39,62 olarak açıklanmıştı. Ekim ayındaki oran, önceki aya göre sınırlı da olsa bir düşüş gösterdi.

İŞYERLERİNDE SÖZLEŞME DETAYLARI BELİRLEYİCİ

İşyeri kiralarında ise artış oranı, sözleşmede yer alan hükümlere göre değişebiliyor. Eğer sözleşmede, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarından biri baz alınarak kira artışı yapılacağı belirtilmişse, artış oranı yine TÜFE 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

Mal sahipleri, açıklanan bu orana eşit ya da daha düşük bir artış oranı belirleyebiliyor. Ekim ayında kira artışı yapılacaksa, Eylül ayı TÜFE ortalamasına bakılarak işlem yapılması gerekiyor.