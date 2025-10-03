Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre TÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde yıllık bazda enflasyon %33,29 olarak ölçüldü. Böylece bir önceki ay olan Ağustos 2025’te kaydedilen %32,95’lik yıllık enflasyon oranına göre artış yaşandı.

AĞUSTOS ENFLASYONU %2,04’TÜ

Ağustos ayında ise aylık enflasyon %2,04 olarak belirlenmişti. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon %32,95 seviyesinde açıklanmıştı. Eylül verileri, hem aylık hem yıllık bazda artışı ortaya koydu.

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin detaylı tablolar ve harcama gruplarındaki değişim oranları TÜİK’in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklanan veriler, milyonlarca vatandaşın gelirini, alım gücünü ve sosyal ödemelerini etkileyen ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.