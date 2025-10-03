Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 91 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 64’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Üç şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerleri hakkında işlemler sürdürüldü.
İLETİŞİM, FİNANS VE PROPAGANDA FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanması içinde aktif olarak faaliyet yürüttüklerinin belirlendiğini ifade etti.
Paylaşımda, şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle iletişimde oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları bilgisini verdi.
Savcılıklar tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.