Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’e çalıştığı belirlenen bir kişiyi "Metron Faaliyeti" adı verilen operasyonla yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen operasyon sonucu, S.Ç. gözaltına alındı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalarda, Ç.’nin İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi üyesi Faysal Rasheed ile bağlantılı olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamalarda, Ç.’nin Rasheed’in yönlendirmesiyle İsrail’in Orta Doğu politikalarına karşı çıkan Filistinli bir aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul ettiği ortaya çıktı.

SAHTE İSİM VE DEDEKTİFLİK FAALİYETİ

Araştırmalarda Ç.’nin gerçek adının Muhammet Fatih Keleş olduğu ve iş hayatında yaşadığı borçlanma nedeniyle ismini değiştirdiği tespit edildi. 2020 yılında ticareti bırakan Ç, Pandora Dedektifliği adıyla dedektiflik faaliyetine başladı.

Dedektiflik sürecinde, İsrail’e casusluk suçlamasıyla daha önce tutuklanan ve kamu kayıtlarındaki kişisel verileri temin ettiği belirlenen Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Ç, bu kişilerle birlikte bazı çalışmalar yürüttü.

MOSSAD AJANI WHATSAPP’TAN ULAŞTI

Serkan Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri MOSSAD ajanlarının ilgisini çekti. 31 Temmuz 2025 tarihinde kendisini yurt dışında çalışan bir hukuk bürosu personeli olarak tanıtan Faysal Rasheed, WhatsApp üzerinden Ç’ye ulaştı.

Rasheed, İstanbul Başakşehir’de yaşayan Filistinli bir aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bu takip çalışması için Ç'ye 1 Ağustos 2025’te 4 bin Amerikan doları değerinde kripto para transfer edildi.

AKTİVİSTİ TAKİP EDEMEDİ

S:Ç, internet üzerinden yaptığı araştırmada hedef şahsın Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Daha önce İsrail’e çalıştığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası alan Musa Kuş ile birlikte çalıştığını bilmesine rağmen, Rasheed’in teklifini kabul etti.

Verilen adrese giden Ç, hedef kişiyi bulamayınca siteye kiralık daire bakma bahanesiyle girdi. 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde keşif yaptı ancak istenen bilgileri temin edemedi. O anlar İstanbul’un çeşitli noktalarında telefonla çektiği fotoğraflarla belgelendi.