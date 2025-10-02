İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 2024/236201 numaralı soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 16 şirkete el konulduğunu açıkladı. Soruşturma devam ederken, 30 Eylül 2025 tarihinde söz konusu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

TMSF YÖNETİME EL KOYDU

TMSF, kayyım olarak atandığı 16 şirkette tam yetkiyle yönetime geçti. El konulan şirketlerin faaliyet alanları ve büyüklükleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.