Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Netflix’in “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisinde yer alan sapkın temalar nedeniyle aboneliklerin iptal edilmesini istedi. Musk’ın açıklaması, ABD’de muhafazakar kesimin sıklıkla başvurduğu sosyal medya hesabı Libs of TikTok’un başlattığı kampanyaya destek vermesiyle gündeme geldi.

“CANCEL NETFLIX” ÇAĞRISI

Musk, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

“Cancel Netflix. Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin.”

Söz konusu çizgi dizinin yaratıcısı Hamish Steele’in geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi. Tepkilerin artması üzerine Steele, Bluesky platformunda yaptığı ve kısa sürede sildiği açıklamada, yöneltilen suçlamaları “iftira” olarak nitelendirdi.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Tartışmaların ardından Netflix hisselerinde iki gün üst üste yüzde 2’ye varan düşüş gözlendi. Musk’ın çağrısı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırırken, şirketin piyasa değeri de bu gelişmeden etkilendi.

KIZI ÜZERİNDEN KİŞİSEL BAĞLANTI

Elon Musk’ın konuyla kişisel bir geçmişi de bulunuyor. Musk’ın en büyük kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyet geçişini açıklamış ve ismini resmi olarak değiştirmişti. Musk bu süreçte, kızının “elit bir Kaliforniya okulunda yayılan 'woke virüsü' tarafından öldürüldüğünü” söylemişti.

15 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Musk, sadece sosyal çıkışlarıyla değil, iş dünyasındaki gelişmelerle de sık sık gündeme geliyor. Temmuz ayında Amerika Partisi'nin kuruluşunun ardından Tesla hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte 15 milyar dolarlık servet kaybı yaşayan Musk’ın varlığı, Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 500 milyar dolara ulaştı.