Ankara-Eskişehir E-90 karayolunun Doğanca Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’ın bulunduğu makam aracı, iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıkan 41 NF 860 plakalı bir otomobille çarpıştı. Araçta Gürcan’ın yanı sıra şoförü ve danışmanı da bulunuyordu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, kazaya karışan otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, Ayşen Gürcan, danışmanı, şoförü ve diğer araçtaki bir kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

“BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIK DURUMU İYİ”

Kazanın ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milletvekili Ayşen Gürcan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Ayşen hanım emniyet kemeri taktığından dolayı bir ağrısı var. Şu an istirahate alındı. Sağlık durumu iyi. Bilinci açık, ister istemez bir travması var. Kendi de, darbe aldığından dolayı ağrısı var.”

TOPLANTIDAN DÖNÜYORLARDI

*Kaza öncesi, Ayşen Gürcan ile Gürhan Albayrak’ın Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldığı ve Eskişehir’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Albayrak’ın kendi makam aracıyla Gürcan’ın hemen arkasında seyir halinde olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.