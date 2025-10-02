UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Nice ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice'in tek sayısı ise 37. dakikada Kevin Carlos'un penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 3’e yükseltti. Fransız temsilcisi Nice ise ikinci haftayı puansız geçti.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Talisca’nın orta sahada kaptığı topu savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu’na aktarmasıyla Fenerbahçe öne geçti. Aktürkoğlu’nun köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu, İsmail Yüksek’in ara pasında ceza sahasına girerek farkı 2’ye çıkardı. dakikada Skriniar’ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu hakem Jovanovic penaltı kararı verdi. 37. dakikada topun başına geçen Carlos, skoru 2-1’e getirdi.

Maçın ikinci yarısında taraflar başka gol bulamayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

TEDESCO AYNI 11’LE SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçtiğimiz hafta ligde 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ilk 11’ini Nice karşısında da sahaya sürdü.

Kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown; orta sahada İsmail Yüksek ile Asensio; hücum hattında ise Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri görev aldı.

BU SEZON BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez aynı 11’le üst üste iki karşılaşmaya çıktı.

Sezon başında Jose Mourinho yönetiminde 6 maçta farklı 11'lerle sahaya çıkan takım, daha sonra bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde oynadı. Sonrasında göreve gelen Tedesco, sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu kuramamıştı. Eksiklerin tamamlanmasıyla birlikte teknik ekip, Antalyaspor maçındaki kadroyu Nice karşısında da kullandı.

ALVAREZ 33 GÜN SONRA KADRODA

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroya döndü.

Son olarak 31 Ağustos’ta Gençlerbirliği maçında forma giyen Alvarez, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi karşılaşmayı kaçırmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Avrupa Ligi müsabakasında kadroda yer aldı.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, mücadeleye iki önemli ismin yokluğunda çıktı.

Sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, kadroda yer almadı.

UEFA LİSTESİNDEKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.