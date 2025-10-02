UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa temsilcisi Nice ile karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez aynı 11'le üst üste iki maça çıktı.

Sezon başında Jose Mourinho ile başladığı süreçte 6 resmi maça farklı 11'lerle çıkan sarı-lacivertli ekip, ardından bir maçı Zeki Murat Göle ile tamamladı. Sonrasında göreve gelen Tedesco, eksik oyuncular nedeniyle ideal kadroyu oluşturmakta zorlandı. Ancak eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor karşısında sahaya çıkan 11, Nice mücadelesinde de görev yaptı.

AKTÜRKOĞLU’NDAN ERKEN GOL

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Orta sahada topu kapan Anderson Talisca, savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu’na pasını aktardı. Ceza sahasına giren Aktürkoğlu, köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, milli futbolcunun Fenerbahçe formasıyla kaydettiği ilk gol oldu. Aktürkoğlu, gol sevincinde kendisiyle özdeşleşen Harry Potter hareketini yaptı.

İKİNCİ GOLDE DE SAHNEDE

dakikada bir kez daha topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek’in ara pasıyla ceza sahasına girdi. Savunmadan seken vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

AVRUPA KUPALARINDA BİR İLK

Kerem Aktürkoğlu, bu performansıyla Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupası maçlarında ilk 25 dakikada iki gol atan ilk futbolcu oldu.