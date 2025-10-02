Meclis'te yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri de katıldı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Geçen günlerde burnundan ameliyat olduğu için kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Dervişoğlu, "Ben, sayın Cumhurbaşkanı ve genel başkanlarla da medeni ölçülerle görüşürüm. Bütün siyasi ldierler de bunu yapmalı." dedi.

"KUTUPLAŞMAYI KALDIRIR"

Siyasetteki kutuplaşmalardan herkesin rahatsız olduğunu dile getiren İYİ Parti lideri, "Bu törenler o kutuplaşmayı kaldırır hem de siyasi tansiyonu düşürür." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı ile TBMM'de bulunan siyasi parti genel başkanlarının görüşmesinde yardırganacak bir durum yok." değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, "Fikirleriniz değişmedikten, kendinizi pazarlamadıktan sonra bunlar olağan şeyler. Böyle ortamlardan kendilerine siyasi ikbal arandığına dair hakim kılınmak isteniyorsa biz ona gelmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.