Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılmamasını değerlendirdi.

“Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendinlerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“MECLİS’E DEĞİL, MİLLETE SAYGISIZLIK”

Erdoğan, TBMM’nin dördüncü yasama yılının açılışında oluşan tabloyu değerli bulduklarını belirterek,

“Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Meclis'teki atmosfer umut verici. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane üreterek kaçması, bunların zihniyetinin de görülmesini sağlamıştır.” dedi.

Açıklamasında CHP’nin tavrını eleştiren Erdoğan,

“Asıl üzüntü verici durum yapılan ayıbın doğrudan Meclis'e karşı olması. CHP en büyük saygısızlığı millete karşı sergilemiştir.” diye konuştu.

“HER YERDEN YOLSUZLUK SKANDALI FIŞKIRIYOR”

Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyeleri de hedef alarak,

“Konserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor.” dedi.

Belediye hizmetlerini eleştiren Erdoğan,

“Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var ama eser yok. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E: “CEHALET ÇUKURUNDA”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Hava Yolları ile ilgili açıklamalarını da hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“THY'nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryo yazıyor. Uluslararası piyasalardan gaz almayı bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda.” şeklinde konuştu.