Marmara Denizi'nde 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıkları olduğunu duyurdu. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını belirtti.

VALİLİKTEN HASAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

OKAN TÜYSÜZ: ANA KOLUN GÜNEYİNDE BİR HAREKET

Deprem sonrası NTV yayınına bağlanan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin Marmara Denizi içerisinde, ana fay kolunun güneyinde meydana geldiğini belirtti.

"Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor." diyen Tüysüz, bölgede birçok fay bulunduğunu söyledi.

"Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

23 NİSAN'DA DA DEPREM OLMUŞTU

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 13 saniye süren depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.