Kurban Bayramı’nın ardından kırmızı et fiyatlarında yaklaşık yüzde 30’luk düşüş yaşandı. Sektör kaynaklarına göre bu durumun temel nedeni, et tüketimindeki azalma oldu. Kuzu ve dana karkas etin kilogram fiyatlarında son haftalarda önemli düşüşler yaşandığı, bu gelişmenin kısa sürede kasap raflarına da yansımasının beklendiği bildirildi.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, karkas dana etin kilogram fiyatının 495 liradan 465 liraya düştüğünü belirtti. Tüfekçi, yaz döneminde her yıl belli bir talep düşüşü yaşandığını ancak bu yılki oranın yüzde 40’ı aştığını ifade etti.

ŞAP HASTALIĞI VE DENETİMLER

Tüfekçi, temmuz başında şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması sonucu fiyatlarda artış beklendiğini; ancak bu beklentinin tersine fiyatların gerilediğini aktardı. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin sahada sıkı denetim yaptığını, mezbahalara gelen hayvanların veteriner kontrollerinden geçirildiğini söyledi.

Bayram dönemindeki yoğun hayvan hareketliliğinin, hastalığın yayılmasında etkili olduğunu ifade eden Tüfekçi, hastalık tespit edilen hayvanların ayrıştırılarak karantinaya alındığını belirtti.

KASAP ESNAFINDA DENGELENME

Kasap esnafına dair değerlendirmelerde bulunan Tüfekçi, geçen ay 13 kasabın kepenk kapattığını, buna karşılık 7 yeni kasabın açıldığını açıkladı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası'na kayıtlı bin 378, İstanbul Ticaret Odası’na ise yaklaşık bin 500 kasap bulunduğunu söyledi.

ZİNCİR MARKETLER DE SATIŞTA ZORLANIYOR

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, geçmiş yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesinin tüketimi artırdığını, ancak bu yıl bu etkiden faydalanılamadığını dile getirdi.

Tavukçu, restoranlara verdiği et miktarının günde 150–200 kilogramdan 90–100 kilograma düştüğünü, perakende satışlarda ciddi durgunluk yaşandığını ve zincir marketlerin bile stoklarını eritmekte zorlandığını kaydetti.

KUZU ETİNDE DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN

Tüketici talebindeki sert düşüşün özellikle kuzu karkas et fiyatlarına daha güçlü yansıdığı bildirildi. Tavukçu’nun verdiği bilgilere göre:

Kuzu karkas etin kilogram fiyatı , bazı bölgelerde 580 liradan 480 liraya kadar geriledi.

Balıkesir’de kuzu karkas kilogram fiyatı 525–530 lira ,

İç Anadolu’da ise 480 lira seviyelerine düştü.

Kuzu etinde 50–60 liralık bir gerileme yaşandı.

TÜKETİMDEKİ AZALMA YIL BAŞINDAN BERİ YÜZDE 50

Tavukçu, et tüketiminin yılbaşından bu yana yüzde 50 oranında azaldığını, bu düşüşün temel nedeninin alım gücündeki zayıflama olduğunu belirtti. Özellikle orta gelirli kesimin et tüketimini kısmak zorunda kaldığı, bunun da hem perakende hem de toptan satışlarda ciddi gerilemeye yol açtığı ifade edildi.

Et fiyatlarının ilerleyen günlerde tüketiciye daha fazla yansıması beklenirken, sektördeki genel eğilim talepteki düşüşe bağlı fiyat istikrarsızlığı olarak öne çıkıyor.