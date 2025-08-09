Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi kapsamında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ne (İPKB) 650 milyon dolar finansman sağlandı. Proje ile İstanbul’un afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi, deprem sonrası kendi kendine yetebilen, iklim dostu binaların inşa edilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KAMU BİNALARI VE YEŞİL ALTYAPI

İPKB tarafından yürütülecek çalışmalarda kritik kamu binaları ve acil durum tesisleri, deprem ve iklim risklerine karşı dayanıklı olarak yeniden tasarlanacak ve inşa edilecek. Ayrıca yeşil altyapı düzenlemeleriyle aşırı sıcaklar ve sel risklerinin azaltılması, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümlerinin desteklenmesi planlanıyor. Proje, İstanbul’un uzun vadeli iklim uyumunu güçlendirmeyi de amaçlıyor.

DESTEK TUTARI 5,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Dünya Bankası finansmanı ile birlikte diğer kreditörlerden sağlanan kaynaklar sayesinde, İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğini artırmak için temin edilen toplam dış finansman tutarı yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaştı.

“ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu başarılı ortaklık, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla İstanbul'un depreme hazırlık süreci ile afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek.” dedi.