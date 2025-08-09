İsrail, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmadan on binlerce kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini aşarken, bölgede gıda ve temiz suya erişim neredeyse tamamen durmuş durumda. Salgın hastalıkların yayıldığı kentte, açlık ve yoksulluk her geçen gün artıyor.

YÜRÜYÜŞ BEYAZIT’TAN AYASOFYA’YA

Filistin’e Destek Platformu’nun öncülüğünde ve 15 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşü, bu akşam akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı’ndan başlayacak. Katılımcılar fenerlerle Ayasofya Camii’ne yürüyecek.

“GÜÇLÜ BİR GÖRÜNTÜ VERMELİYİZ”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “9 Ağustos Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi’nden çıkıp Beyazıt Meydanı’nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya’ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var.” dedi.

“PAYİTAHTTAN MESAJ GÖNDERECEĞİZ”

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, “Gazze’deki insanlık dramına biz Türkiye’den, İstanbul’dan, payitahttan bir mesaj göndermek istiyoruz. Gazze’deki umudun tükenmediği bir yerde biz yeniden o umudu bir kurtuluş meşalesine dönüştürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.