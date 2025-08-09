Tarım ve Orman Bakanlığı, “güvenilir gıda” konusunda farkındalık artırma çalışmalarıyla birlikte denetimlerini sürdürüyor. Ocak–temmuz döneminde gerçekleştirilen 732 bin 416 gıda kontrolünde, 17 bin 223 işletmeye idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Toplam kesilen ceza miktarı 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira oldu.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN ÜRÜNLER

Denetimlerde uygunsuzluklar iki kategori altında incelendi: “sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar” ve “taklit–tağşiş yapılan gıdalar.” Sağlık riski taşıyan ürünlerde et ve et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı eti, baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda izin verilmeyen gıda boyaları, çikolata, bitki çayı, takviye edici gıda ve içeceklerde ilaç etken maddeleri, süt ürünlerinde ise mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan “natamisin” maddesi tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ VAKALARI

Taklit ve tağşiş kapsamındaki uygunsuzluklar, “aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” ve “temel özelliği etkileyen içerik eksikliği” başlıklarında toplandı. Bitkisel yağlarda farklı yağların karıştırılması, yağ oranının düşürülmesi, yabancı madde ve nişasta kullanımı, düşük kaliteli zeytinyağı eklenmesi belirlendi. Et ürünlerinde deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat kullanımı, baharatlarda ise domates ve gıda boyası tespit edildi. Takviye edici gıdalarda beyan edilen etken maddenin bulunmaması, süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması da diğer uygunsuzluklar arasında yer aldı.

TÜKETİCİYE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere gıda alırken ambalajlı ve etiket bilgileri eksiksiz ürünleri tercih etmeleri, son tüketim tarihine dikkat etmeleri, özellikle hayvansal gıdalarda Bakanlık onaylı ve kaynağı belli ürünleri seçmeleri uyarısında bulundu. Ayrıca, bu gıdaların uygun koşullarda muhafaza edildiği yerlerden temin edilmesi gerektiği, görülen uygunsuzlukların “ALO 174” hattına bildirilmesinin önemli olduğu hatırlatıldı.