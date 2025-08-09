KPMG Türkiye’nin yayımladığı “Çelik Sektörel Bakış – 2025” raporu, 2024 yılı çelik üretim verilerini ortaya koydu. Rapora göre, küresel ham çelik üretimi yüzde 0,4 gerileyerek 1,9 milyar ton seviyesine indi. Düşüşte, küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle Çin’de iç talebin zayıflaması etkili oldu.

Türkiye ise aynı dönemde üretimini yüzde 9,5 artırarak 36,9 milyon tona ulaştırdı. Bu artış, Türkiye’yi üretimini en fazla yükselten ikinci ülke konumuna taşıdı. Küresel sıralamada sekizinci, Avrupa’da ise ikinci büyük üretici olma pozisyonunu korudu.

İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Türkiye’nin toplam çelik ihracatı 2024’te yüzde 27,6 artışla 13,4 milyon tona çıktı. En güçlü artış Avrupa Birliği pazarında yaşandı; bu bölgeye yapılan ihracat yüzde 76 artarak 3,8 milyon tona ulaştı.

2021’deki 40,4 milyon tonluk rekor üretimin ardından yaşanan daralma göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılı sektör için “geri dönüş yılı” olarak kayda geçti.

ÇİN’DE DÜŞÜŞ, TÜRKİYE’DE İÇ TALEP ARTIŞI

Raporda, Çin’in ham çelik üretiminin yüzde 1,7 azalarak 1 milyar tona gerilediği belirtildi. Türkiye’deki üretim artışında ise iki temel etken öne çıktı: Deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat çeliğine olan güçlü iç talep ve küresel pazarlarda yaşanan kısmi toparlanma.

"YAPISAL TEHDİTLERE HAZIRLIK ŞART"

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, “2024 yılı, küresel çelik piyasasında rekabetin daha da sertleştiği bir dönem oldu. Sektörümüz hem iç hem de dış pazarda zorluklarla mücadele etti ancak üretim ve ihracatta yeniden ivme kazandı. Bu ivmenin devamı için uzun vadeli yapısal tehditlere karşı da hazırlıklı olunmalı” dedi.