Sarı-lacivertli kulüp, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar geçmişken, yıllardır hafızalara kazınan hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine sahnelenmiştir” denildi.

MHK VE TFF’YE ÇAĞRI

Açıklamada, “Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu tüm Türkiye görüyor. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, bu rezalete imza atan MHK’den en kısa sürede hesap sormalıdır” ifadelerine yer verildi.

HAKEM ATAMALARINA ELEŞTİRİ

Fenerbahçe, hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça görevlendirilmesinin “zihniyeti ortaya koyduğunu” savundu. Açıklamada, “MHK Başkanı’nın geçmişten bugüne tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır” denildi.

“KİRLİ YAPI HESAP VERECEK”

Sarı-lacivertli kulüp, Türk futbolundaki “kirli yapının” er ya da geç ortaya çıkacağını belirterek, “Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.