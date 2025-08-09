Süper Lig’in 2025-26 sezonu Gaziantep FK – Galatasaray mücadelesiyle başladı. Önemli isimlerinden Osimhen, Morata ve Icardi’den yoksun sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, maça hızlı başladı.
12. dakikada Barış Alper Yılmaz penaltıdan takımını öne geçirirken, 16. dakikada Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İKİNCİ PENALTI VE KIRMIZI KART
-
dakikada Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 90+4. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın golüyle maçı 3-0 tamamladı.
GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana oynadığı tüm lig maçlarını kazandı.
İLK HAFTADA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ GELENEĞİ
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki yüksek galibiyet oranını bu sezon da sürdürdü. 68. açılış maçını kazanan Galatasaray, toplamda 47. ilk hafta galibiyetine ulaştı.
Deplasmanda oynanan 29 açılış maçında ise 16. galibiyetini aldı.
SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Alman yıldız Leroy Sane, Galatasaray formasıyla ilk resmi müsabakasına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.