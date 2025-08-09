dakikada Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 90+4. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın golüyle maçı 3-0 tamamladı.