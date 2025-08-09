Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tahliye edildi. Alevlerin Saçaklı köyüne ulaşması sonucu birçok ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler ve vatandaşlar, köydeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

SİYAH ARAÇ BULUNDU, 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına neden olduğu öne sürülen siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

BAKAN YUMAKLI: 131 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Hastanesi’nden 72, Engelli Bakım Merkezi’nden 57, radyo-televizyon vericisinden ise 2 kişinin tahliye edildiğini belirterek, toplam 131 kişinin güvenli alanlara alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, “Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı ancak Bayramiç’te orman ve tarım alanlarında alevlenmeler sürüyor. Önümüzdeki 1 hafta orman yangınları açısından çok riskli. 25 Ekim’e kadar teyakkuz halindeyiz” dedi.

SAĞLIK DURUMU VE RİSK UYARISI

Yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiğini ve hastanelere başvurduğunu aktaran Yumaklı, hayati tehlike bulunmadığını ifade etti. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve rüzgâr nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.