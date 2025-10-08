Küresel piyasalarda ekonomik belirsizlikler artarken ABD doları, Çarşamba günü iki ayın zirvesine yaklaştı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0,2 artış göstererek Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya merkezli yatırımcılara göre bu yükseliş, hedge fonlarının euro ve yene karşı düşüş yönlü opsiyon alımları ile destekleniyor.

Eylül ayında iki yılın en düşük seviyelerine gerileyen dolar, ABD hükümetinin kapanma riskine rağmen yeniden güç kazandı. Uzmanlar, yatırımcıların mevcut küresel tablo karşısında ABD ekonomisini “en az riskli seçenek” olarak gördüğünü belirtiyor.

Skandinaviska Enskilda Banken Asya Strateji Başkanı Eugenia Fabon Victorino, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Japonya ve Fransa’daki mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler artarken, piyasalar ABD’nin makroekonomik görünümünü yeniden değerlendiriyor."

Yeni Zelanda doları ise, merkez bankasının faiz oranlarını beklenenden fazla düşürmesi ve daha fazla indirime açık olacağını belirtmesi sonrasında altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

EURO 1,16 DOLARA GERİLEDİ

Euro, Fransa’daki siyasi çalkantılar ve Almanya’dan gelen zayıf sanayi üretimi verileri nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesine indi.

Para birimi, 27 Ağustos’tan bu yana en düşük düzeyine ulaşarak 1,16 dolar seviyesine kadar geriledi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu’nun beklenmedik istifası sonrasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde erken seçim çağrısı yapması ya da istifa etmesi yönünde baskılar arttı.

Eski müttefiklerin de muhalefet liderleriyle birlikte hareket etmesi, ülkenin ikinci büyük ekonomisinde siyasi krizi derinleştiriyor.

ALMANYA’DA SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİNİN ALTINDA

Almanya’nın sanayi üretimi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı. Bu oran, yüzde 1 düşüş beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Daralmanın en önemli nedenlerinden biri, otomobil üretiminde yaşanan sert düşüş olarak açıklandı.

Ekonomik zayıflığın devam etmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası üzerinde yeni baskılar yaratabileceği yönünde değerlendiriliyor.