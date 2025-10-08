Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından duyurulan bireysel kredi kartı borcu yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü dolacak. Kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar, bu tarihe kadar bankalarına başvurarak yapılandırma talebinde bulunabilecek.

48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKÂNI

BDDK’nin 10 Temmuz tarihli kurul kararı doğrultusunda kredi kartı borçları 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu düzenleme, hem mevcut bireysel kredi kartı borçlarını hem de daha önce yapılandırılmış borçları kapsıyor.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, her ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

LİMİT ARTIRIMI İÇİN BORCUN YARISI ÖDENMELİ

Düzenlemeye göre, kredi kartı yapılandırma borcunun en az yüzde 50’si ödenmeden, ilgili kartın kredi limiti arttırılamayacak. Ayrıca, yapılandırma tutarının kart limitini aşması halinde, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

FAİZ ORANI YÜZDE 3,11 OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Bu kapsamda, yapılandırmaya başvuran vatandaşlar için faiz oranı bu sınırın üzerinde uygulanamayacak.