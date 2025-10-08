İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatılan kamuoyunca tanınan 19 isme yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, şarkıcılar İrem Derici, Hadise Açıkgöz, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Engin Polat, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu, influencer Duygu Özaslan Mutaf, şarkıcı Ziynet Sali ile Avukat Feyza Altun, ifadeleri alınmak ve kan örneği vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İREM DERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 38 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla Fulya’daki evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avukatı Ayşegül Mermer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.”

DERİCİ’NİN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEYDİ

İrem Derici, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyordu. Melih Kunukcu ile birlikteliğiyle konuşulan sanatçı, bir açıklamasında “Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim” ifadelerini kullanarak evlilik sinyali vermişti. Aynı açıklamada, “İlk defa çocuk hayali kuruyorum” demişti.

MÜZİĞE KONSERVATUVARDA BAŞLADI

21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğan İrem Derici, çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano eğitimi aldı. Lise eğitimini Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünden mezun oldu ve Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisansa başladı.

Müzik kariyerine ilk olarak Beyoğlu’nda sahne aldığı kulüplerde başladı. 2011 yılında “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar ilerledi.

“KALBİMİN TEK SAHİBİNE” ŞARKISIYLA TANINDI

İlk profesyonel çıkışını Melih Kibar’ın bestesi "Bensiz Yapamazsın" ile yapan İrem Derici, ardından yayımladığı “Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı” ile büyük ilgi gördü. En büyük çıkışını ise 2014 yılında “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısıyla yakaladı. Şarkı, dijital platformlarda en çok indirilen ve dinlenen parçalar arasında yer aldı.

KİŞİSEL HAYATI VE ÖDÜLLERİ

2014 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünü alan İrem Derici, aynı yıl radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlendi. Çift, 2016 yılında boşandı.