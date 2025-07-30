Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurumlarına gönderilen resmi yazıyla, kreş ve gündüz bakımevlerinin sayılarının artırılması ve hizmet kapasitelerinin genişletilmesi talep edildi. Uygulama, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında hayata geçiriliyor.

“AİLE YILI” KAPSAMINDA YENİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğurganlık oranlarını yükseltmek, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesini desteklemek amacıyla önemli bir adımın atıldığını duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir." ifadelerine yer verdi.

7/24 HİZMET VEREN KURUMLARDA ÖNCELİK

Açıklamada, özellikle 7 gün 24 saat hizmet sunan kamu kurumlarında çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

YAPISAL REFORMLAR ÇERÇEVESİNDE

Cevdet Yılmaz, bu adımın Nüfus Politikaları Kurulu’nda uzun süredir üzerinde çalışılan yapısal reformlardan biri olduğunu ifade ederek, "Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz." dedi.

SOSYAL DESTEK VE NÜFUS POLİTİKASI VURGUSU

Yılmaz, tüm kamu kurumlarının bu düzenlemeyi hızla uygulamaya geçirmesinin, çalışan ailelere destek açısından olduğu kadar, sosyal adaletin sağlanması ve nüfus politikalarının etkinliği açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.