Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki ekipler, soğutma faaliyetlerine devam ediyor. Yangının yeniden alevlenmemesi için çalışmalar aralıksız sürdürülmekte.