Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye’nin millî birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirildi. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm örgütlere karşı sürdürülen mücadelenin, azim ve başarıyla devam ettiği bildirildi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİNDE İLERLEME

Kurulda, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik kaydedilen ilerleme değerlendirildi. Terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesiyle milletin kardeşliğinin pekişeceği ve millî hedeflere daha hızlı ve istikrarlı şekilde ulaşılacağı ifade edildi.

FETÖ’YE KARŞI “SARSILMAZ İRADE” VURGUSU

FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve gelecekte izlenecek yol haritası da kurul gündemindeydi. İhanet yapılanmasının tamamen çökertilmesi ve kalan unsurlarının bertaraf edilmesine yönelik irade bir kez daha vurgulandı.

SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK SÜRECEK

Suriye’deki gelişmeler, bölgedeki diğer olayların etkileriyle birlikte kapsamlı şekilde ele alındı. Suriye Hükûmeti’nin ülkenin birliği, bütünlüğü ve istikrarını sağlamaya yönelik çabalarına desteğin devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırıların ve ayrılıkçı faaliyetlerin engellenmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNE KARŞI UYARI

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan süreç ve olası askerî-siyasi sonuçları değerlendirildi. Orta Doğu’da mevcut kırılgan yapının daha fazla gerilim ve çatışmaya sürüklenmemesi gerektiği ifade edildi. İsrail’in, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen ve son olarak İran’a yönelik saldırılarla bölgeyi felakete sürüklediği kaydedildi. Bu çerçevede, uluslararası topluma sorumluluk alma ve İsrail’in durdurulması çağrısında bulunuldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TIRMANMA ENDİŞESİ

Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanma işaretleri de kurul gündemine geldi. Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet almaya ve gerekli tüm katkıları sunmaya hazır olduğu yeniden dile getirildi.