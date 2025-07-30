Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya’yı Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

FENERBAHÇE İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI

Hamdi Ulukaya, sahibi olduğu Chobani firması vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma kapsamında, sarı-lacivertli kulübün stadına isim hakkı verilirken, Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu da sağlandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, stat isim sponsorluğundan senelik 10 milyon avro olmak üzere toplamda 100 milyon avro, forma sponsorluğundan ise senelik en az 4 milyon avro olmak üzere toplamda 20 milyon avro gelir elde edileceği bildirildi.