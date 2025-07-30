Kalp rahatsızlığı bulunan Erdal Küçük, dün gece saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde vefat etti. Merhumun naaşı, yakınlarınca alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki hanesinin önüne getirildi. Burada oğlu Cem Küçük ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

NAMAZ ASKERTEPE CAMİSİ'NDE KILINDI

Merhum Erdal Küçük’ün cenaze namazı, Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askertepe Camisi'nde öğle vaktinde kılındı. Namazın ardından naaş, defnedilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI

Cenazenin taşınması esnasında, Erdal Küçük’ün yakınlarının gözyaşlarına hâkim olamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR KATILDI

Cenaze merasimine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.