İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 yaş üstü öğrencilere uygulanan İstanbulkart indirim oranının düşürülmesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024’te aldığı ve indirim oranını yüzde 10’a düşüren düzenlemeye karşı açılan davada verildi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ, EĞİTİM VE GELİR DURUMU GÖZ ARDI EDİLDİ

Mahkeme kararında, İBB Meclisi ve UKOME kararlarının gerekçesiz olduğu vurgulandı. 30 yaş üstü öğrencilere neden farklı bir uygulama yapıldığına dair bir açıklama sunulmadığı, sadece yaş kriterinin esas alındığı ifade edildi. Ayrıca, öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu veya çalışıp çalışmadıkları gibi unsurların dikkate alınmadığı belirtildi.

TÜM ÖĞRENCİLER EŞİT İNDİRİMDEN YARARLANACAK

Mahkeme, uygulamanın kamu yararı ve bireysel haklar arasında adil bir denge kurmadığını, bu haliyle hukuka uygun olmadığını bildirdi. Böylece 30 yaş üstü öğrencilere uygulanan yüzde 10’luk indirim kaldırıldı ve tüm öğrenciler yaş ayrımı olmadan İstanbulkart indiriminden yararlanabilecek.