Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz iddiası üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Beyazgül’ün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olay, il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişinin toplu istifasının ardından gündeme geldi. Beyazgül, Bozyaka Emniyet Amirliği’ne götürüldü.
GÖREVDEN ALINDI
Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Beyazgül’ün görevden alındığını duyurdu. Ünal, şu ifadeleri kullandı:
“İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekaleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir.”