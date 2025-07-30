Koç Holding’in yaklaşık yüzde 75 payla ortağı olduğu Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), Göcek’teki iki önemli marinanın kullanım haklarını devralmak için 160 milyon dolarlık anlaşma yaptı. İşlem, Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşmeyle resmileşti.

KAPSAMLI SATIN ALMA İÇİN KAPSAMLI SÜREÇ

Anlaşma çerçevesinde, marinaların işletmecisi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.’nin (Beta) tamamı Yıldız Holding’den alınacak. Ayrıca, marinaların deniz ve kara alanlarının kullanım haklarını elinde bulunduran MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM)’nin yüzde 50 hisseleri Sağlam İnşaat’tan devralınacak.

OTEL VARLIKLARI DA ANLAŞMA DAHİLİNDE

Marinaların kara alanlarının kullanım hakkı 31 Aralık 2033’e, deniz alanlarınınki ise 1 Nisan 2073’e kadar sürüyor. Bu alanlarda bulunan otel varlıkları da satın alma kapsamına dahil edilerek Tek-Art’a devredilecek.

ONAYLAR VE KAPANIŞ ŞARTLARI BEKLENİYOR

160 milyon dolarlık işlem, net borçluluk ve işletme sermayesi gibi finansal düzeltmelere tabi olacak. Satın almanın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayları gerekiyor.

Ayrıca, marinaların bulunduğu bölgelerdeki otel işletmeleriyle yapılan kira sözleşmelerinin feshedilmesi de kapanış şartları arasında bulunuyor.

Sözleşmeye göre, Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025 tarihine kadar alınamaması hâlinde taraflar sözleşmeyi feshedebilecek. Diğer koşulların bu tarihe kadar yerine getirilmemesi durumunda ise Tek-Art, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak.