Ankara'da ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 20'lik artış, başkentlilerin sofrasına yine dert oldu. Ankara Fırıncılar Odası'nın yeni tarifesiyle 200 gram ekmeğin 12,5 liradan 15 liraya fırlaması, son altı aydır personel maaşlarına, doğalgaza ya da akaryakıta herhangi bir zam gelmediği gerçeğiyle çarpışıyor. Bu durum, zam kararlarının ardındaki sebepler üzerine ciddi soruları akla getiriyor.

GEREKÇESİZ ZAM TEPKİ TOPLUYOR

Fırıncılar Odası'nın açıklaması olmadan yapılan bu zam, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Zira, ekmek üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen temel kalemlerde ciddi bir artış olmamasına rağmen, ekmeğe gelen bu zam, tüketiciler tarafından "haksız" olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, "Maliyetler değişmediyse bu zam neyin zammı?" diye soruyor. Bu durum, piyasa denetimi ve şeffaflık konularını da yeniden gündeme getiriyor.

İZMİR'DE DE AYNI SIKINTI

Ankara'daki bu zammın bir gün evvel İzmir'de de benzer şekilde gerçekleşmesi, endişeleri katlıyor. İzmir'de de 200 gram ekmeğin fiyatının 12,5 liradan 15 liraya yükseltilmesi, "ekmek fiyatlarına ülke genelinde bir koordinasyon mu var?" sorusunu akıllara getiriyor. Bu durum, dar gelirli vatandaşların zaten zor olan hayat şartlarını daha da ağırlaştıracağı aşikâr.

TÜKETİCİLERİN SESİ DUYULMUYOR MU?

Ekmeğin, dar gelirli aileler için temel bir besin maddesi olduğu düşünüldüğünde, bu zammın hayat pahalılığı üzerindeki tesiri göz ardı edilemez. Tüketiciler, "Zaten asgari ücretle geçinmeye çalışırken, en temel gıdaya gelen bu zamlarla nasıl başa çıkacağız?" diyerek seslerini duyurmaya çabalıyorlar. Yetkililerin bu zam kararlarını yeniden gözden geçirmesi ve kamuoyunu tatmin edici bir izahat sunması bekleniyor. Aksi takdirde, ekmek fiyatlarındaki bu artış, toplumsal gerilimi daha da tırmandırabilir.