AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyona katılacak 20 milletvekilini duyurdu. Güler, komisyonda Marmara Bölgesi’nden 4 milletvekilinin yer alacağını belirtti. Hukukçulardan oluşan heyette 7 coğrafi bölgeden temsilcilerin bulunmasına dikkat edildiğini ifade etti.
Komisyona katılacak AK Parti milletvekilleri şunlar:
Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sai̇d Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Rabia Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Dikdağ, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan, Ersan Aksu.
CHP’DEN 10 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ
CHP, komisyonda yer alabilmek için “nitelikli çoğunlukla karar alma” şartının sağlanması gerektiğini belirttikten sonra, 10 milletvekilini görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, komisyondaki görevlendirmenin toplumsal barış, adalet ve demokrasinin mutabakatla sağlanması beklentisiyle yapıldığını belirtti.
Komisyonda yer alacak CHP milletvekilleri şunlar:
Murat Emir (Ankara), Okan Konuralp (Ankara), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Mustafa Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır), Türkan Elçi (İstanbul), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Murat Bakan (İzmir), Gökçe Gökçen (İzmir), Mehmet Salih Uzun (İzmir).
Komisyonun ne zaman toplanacağına ilişkin kesin tarih, Meclis Başkanlığı tarafından duyurulacak.