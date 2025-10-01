Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı. Gün içinde 11.259,32 puana kadar yükselen endeks, saat 16.45 itibarıyla yüzde 2,12 artışla 11.245,24 puanda işlem görüyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Bankacılık endeksi (XBANK), günü 15.458,32 puandan açtı. Gün içerisinde 16.159,04 puana kadar yükselen endeks, aynı saatlerde yüzde 3,67’lik artışla 16.058,22 puandan işlem gördü. Gün içindeki en yüksek artış oranı yüzde 4’ün üzerine çıktı.

GÜNLÜK HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul’daki yükseliş özellikle günün ikinci yarısında hız kazandı. Hem BIST 100 hem de bankacılık endeksindeki artışlar yatırımcıların dikkatini çekti.