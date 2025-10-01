Gezi Parkı olaylarının “planlayıcılarından” olduğu iddiasıyla 28 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, 248 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunuyordu. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Barım hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve ev hapsinde tutulmasına hükmetti.

ÜNLÜ İSİMLER TANIKLIK YAPTI

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmaya sanat dünyasından Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Zafer Algöz gibi isimler tanık olarak katıldı.

BARIM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunmasını yapan Ayşe Barım, gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir vatandaş olarak ülkeme sorumluluklarımı yerine getirdim. Hayatım boyunca suç işlemedim, soruşturma geçirmedim.”

TANIKLAR: “YÖNLENDİRME YAPMADI”

Tanık olarak dinlenen isimler, Barım’ın apolitik bir kişiliğe sahip olduğunu ve oyuncular üzerinde hiçbir yönlendirme yapmadığını dile getirdi.

Hümeyra, “Gezi’ye kendi isteğimle gittim. Ayşe’nin dahli yoktur, yönlendirmesi olmadı” dedi.

Bergüzar Korel, “Ayşe Barım hiçbir şekilde beni yönlendirmedi. Kendi kararımla gittim, orada karşılaşmadım” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci, Barım için “Apolitik biridir. En büyük hassasiyeti hayvanlar ve çocuklardır” dedi.

Dolunay Soysert, sosyal medya paylaşımlarını kendi rızasıyla yaptığını ve eylemlere kendi isteğiyle katıldığını söyledi.

Halit Ergenç, “Kendisi menajerimdir, bazı yerlere gittiğimde yanımda olabilir. Ama yönlendirmesi olmadı” dedi.

Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı’na evine yakın olduğu için gittiğini belirterek, Barım’ın herhangi bir telkininin olmadığını söyledi.

Nejat İşler, “Birinin beni yönlendirmesi kendime hakaret sayarım” diyerek yönlendirme iddialarını reddetti.

Zafer Algöz, Barım’ı “apolitik” olarak tanımlayarak, “Gezi Parkı ile ilgili bir yönlendirmesi asla olmadı” dedi.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Ayşe Barım hakkında ilk olarak, dizi sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra Gezi Parkı olayları sırasında sanatçılarını eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. 24 Ocak’ta gözaltına alınan Barım, 27 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Barım’ın yargılanması, tahliye sonrası tutuksuz olarak devam edecek.