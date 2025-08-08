FAO’nun yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, temmuzda endeks bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 130,1 puana çıktı. Artışta uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Buna rağmen endeks, Mart 2022’deki rekor seviyenin yüzde 18,8 altında ancak 2024 ortalamasının yüzde 7,6 üzerinde kaldı.

BİTKİSEL YAĞLAR ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 7,1 artışla 166,8 puana çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesini gördü. Palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış bu yükselişte belirleyici oldu. Palm yağı fiyatları, güçlü küresel talep ve artan rekabet gücüyle yükselirken, ayçiçek yağı fiyatları Karadeniz Bölgesi’ndeki ihracat arzının daralmasıyla arttı. Kolza yağı fiyatları ise Avrupa’da yeni mahsul arzı olmaması nedeniyle geriledi.

ET FİYATLARINDA TARİHİ REKOR

Et Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 1,2 artışla 127,3 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle Çin ve ABD’den gelen yüksek ithalat talebi, sığır ve koyun eti fiyatlarını yukarı çekti.

SÜT, TAHIL VE ŞEKERDE DÜŞÜŞ

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 0,1 gerileyerek 155,3 puana indi. Bu, Nisan 2024’ten bu yana görülen ilk düşüş oldu. Tereyağı ve süt tozu fiyatları, Asya’daki arz bolluğu ve zayıf ithalat talebiyle gerilerken; Asya ve Yakın Doğu pazarlarında güçlü talep ve Avrupa Birliği’nde azalan ihracat arzı, peynir fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 0,8 düşüşle 106,5 puana indi. Buğday ve sorgum fiyatlarındaki gerileme, mısır ve arpa fiyatlarındaki artışı dengeledi. Şeker Fiyat Endeksi ise yüzde 0,2 düşerek 103,3 puana geriledi ve böylece üst üste beşinci ayında da düşüş kaydetti.