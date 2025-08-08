Sarı-lacivertli kulüp, maraton alt E Blok ve Fenerium alt E Blok kombine fiyatlarını bu sezon 130 bin lira artırarak 455 bin liraya yükseltti. Bu bedel, Avrupa genelinde bir futbol kulübü tarafından belirlenmiş en yüksek kombine ücreti oldu. Premier Lig’de Tottenham’ın en pahalı kombinesi 129 bin lira seviyesinde yer alırken, Fenerbahçe’nin fiyatı 3,5 kat daha yüksek belirlendi.

GALATASARAY AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon en pahalı kombine fiyatını 180 bin lira olarak tespit etti. Bu rakamla Avrupa’da ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Milan (133 bin lira), Inter (126 bin lira), Juventus (119 bin lira) ve Napoli’yi geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA LİSTEDE

Beşiktaş’ın en pahalı kombinesi 115 bin lira ile Arsenal ve Juventus’un en yüksek fiyatlarıyla aynı seviyede oldu. Trabzonspor ise 90 bin lira ile Manchester City (87 bin lira), Paris Saint-Germain (63 bin lira) ve Barcelona’dan (39 bin lira) daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’in en pahalı kombinesi 63 bin lira ile Fenerbahçe’nin fiyatının 7, Galatasaray’ın ise 3 kat altında kaldı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un en ucuz kombine fiyatları 14-15 bin lira seviyesinde bulunurken, Galatasaray’da en düşük kombine 24 bin lira, Fenerbahçe’de ise 20 bin 500 lira olarak belirlendi.