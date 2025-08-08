Tekirdağ’da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı alarm verici seviyeye geriledi. Kentte düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" tanıtım programında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, barajlardaki su seviyesinin yüzde 1’in altına düştüğünü söyledi.

"YÜZEY SUYUMUZ NEREDEYSE KALMADI"

Uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirten Yüceer, “Yüzey suyumuz yok. Şu an barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1’in altında. Ölü hacmi kullanıyoruz” dedi. Naip Barajı ve Türkmenli Göleti’nin de tamamen tükenmek üzere olduğunu ifade etti.

NÜFUS BASKISI SU TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Yaz aylarında yaşanan nüfus artışının da su ihtiyacını olağanüstü düzeyde artırdığını dile getiren Yüceer, “Kumbağ’ın nüfusu 5-6 bin civarındayken yaz aylarında 100 binin üzerine çıkıyor. Marmaraereğlisi’nde ise 30 bin nüfusa göre altyapı yapılmışken şu an 300 binin üzerinde nüfusa hizmet veriyoruz” diye konuştu.

"İKLİM KRİZİ ARTIK YAŞANAN BİR GERÇEK"

Kuraklığın, Tekirdağ’da doğrudan hissedildiğini vurgulayan Yüceer, “65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız kurudu. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TESKİ ÇALIŞMALARA HAZIRLANIYOR

Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak projeleri anlattı. Kuraklıkla mücadele kapsamında altyapı yatırımlarının artırılacağı bildirildi.