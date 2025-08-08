Birleşmiş Milletler’in verilerine göre dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor. Her 5 tabaktan biri çöpe giderken, dünyada her 11 kişiden biri yatağa aç giriyor. Günlük 25 binden fazla çocuk, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu israfın küresel ekonomiye maliyeti ise yıllık 1 trilyon doları buluyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL 23 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) verilerine göre, ülkede kişi başına yılda ortalama 102 kilogram gıda israf ediliyor. Toplamda 23 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek ziyan ediliyor. En fazla israf, evlerde, otellerde ve restoranlarda görülüyor.

BİNGÖL: "GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA FAZLA"

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Bunun en az iki katı israf olduğunu düşünüyorum” dedi. Özellikle açık büfelerde kişi başına 150 gramdan fazla yemeğin doğrudan çöpe gittiğini belirtti.

"EKMEKLER SOKAĞA DEĞİL, SOFRAYA AİT"

Ramazan Bingöl, sadece yeterli soğutma yapılmaması sebebiyle her yıl milyarlarca liralık şarküteri ürününün çöpe gittiğini belirtti. Ayrıca, “Ekmeği hayvanlara atıyoruz diyerek sokağa atmak doğal dengeyi bozuyor. Bu ekmekler insan için üretildi” şeklinde konuştu.

SERPME KAHVALTI VE AÇIK BÜFE UYGULAMALARINA DÜZENLEME

İsrafın önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler gündeme geliyor. Ramazan Bingöl, serpme kahvaltı ve açık büfe sistemlerinin ciddi bir israf kaynağı olduğunu ifade ederek, bu uygulamaları sınırlamak için kanun değişiklikleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA RAPOR SUNACAĞIZ"

Kurul olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bingöl, “İsrafı nasıl önleyeceğimizi tüm paydaşlarla görüşüyor ve rapor hazırlıyoruz. Bu raporu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi. Raporda, israfın sebepleri, çözüm yolları ve yasal düzenlemelere dair öneriler yer alacak.

MİLLÎ POLİTİKA HEDEFİ

“Gıda artık millî güvenlik meselesidir. Türkiye'nin sürdürülebilir bir gıda israfı önleme politikası olmalı” diyen Ramazan Bingöl, çalışmanın birkaç ay içinde tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla uygulamaya geçileceğini söyledi.